Honduras

Jeaustin Campos lo borró y Real España lo echa de la peor forma tras caer con Municipal en Concacaf

La dolorosa derrota de Real España ante Municipal ha traído serias consecuencias para el equipo de Jeaustin Campos.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España no tuvo ningún tipo de piedad y lo echó del club.
Giro inesperado en Real España, tras solo cuatro jornadas en la Liga Nacional de Honduras y dos en la Copa Centroamericana, el equipo echó a uno de sus jugadores.

Fue tras la derrota ante el Municipal de Guatemala, el volante hizo el viaje, no tuvo minutos y esto colmó su paciencia a tal grado de visitar a la directiva.

¿Qué jugador de Real España se fue del club?

Fútbol Centroamérica pudo conocer que el argentino Matías Rotondi decidió poner fin de mutuo acuerdo su vinculo con Real España.

La derrota ante Municipal fue lo que derramó la gota del vaso, el futbolista estuvo en la convocatoria para el juego, pero no tuvo minutos por parte de Jeaustin Campos.

Para Campos el argentino nunca fue importante y en Guatemala no recibió uniforme y eso le generó una gran molestia para irse del club.

Rotondi ya dijo adiós a sus compañeros y tendrá que buscar nuevo club para lo que resta de 2025.

En la Copa Centroamericana, Real España quedó al borde de la eliminación, ya que con dos derrotas, Herediano y Municipal, la clasificación no depende de ellos.

