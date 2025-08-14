Provocó a Alajuelense: Leo Menjívar necesitó solo 6 palabras para calentar el partido decisivo con Alianza

Leo Menjívar volvió a brillar en la Copa Centroamericana 2025 con una actuación decisiva para el Alianza de El Salvador. El mediocampista destacó en el triunfo 1-0 sobre el Managua de Nicaragua y aprovechó para enviar un mensaje a Alajuelense, rival

El jugador salvadoreño no olvida su paso por la Liga en 2023, donde a pesar de mostrar destellos de calidad, no recibió las oportunidades que esperaba. En su paso por Alajuelense, solo disputó 8 partidos, en los que no logró marcar goles y solo aportó una asistencia.

Las 6 palabras con las que Leo Menjívar calentó la previa contra Alajuelense

Del mismo modo le restó dramatismo al duelo ante Alajuelense, asegurando que lo afrontarán con la mejor actitud y conscientes de lo que está en juego. Recordó que ya se enfrentaron en el torneo pasado con 6 poderosas palabras: “no es algo del otro mundo”.

“Normal, normal, es un partido más, no es algo del otro mundo, vamos a afrontar el partido de la mejor manera, sabemos lo que nos jugamos la próxima semana y nada más“, comentó Leo Menjívar sobre enfrentar a Alajuelense.

“El torneo pasado nos enfrentamos también, es una página cerrada para mí, tengo muy buenos amigos ahí, pero ahora tenemos que ganar sí o sí, será un bonito partido”, sentenció Leonardo Menjívar.

¿Cuándo juegan Alajuelense y Alianza por la Copa Centroamericana 2025?

El próximo jueves 21 de agosto, desde el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, Alianza se enfrentará a Alajuelense en un duelo clave por la Copa Centroamericana 2025. Este encuentro promete intensidad, ya que ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la siguiente fase del torneo regional, manteniendo viva su aspiración al título.