¡Atención Guatemala y Panamá! Surinam se queda sin piezas claves para los juegos de la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Surinam no ha recibido buenas noticias previo a los duelos decisivos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, tras confirmarse la baja de dos futbolistas titulares por lesión. El equipo dirigido por Stanley Menzo se alista para enfrentar a Guatemala este viernes y a Panamá el próximo martes, compromisos claves en la lucha por mantenerse en lo alto del Grupo A.

Las malas noticias llegaron desde Europa, luego de que se confirmara que Liam Van Gelderen, jugador del RKC Waalwijk de los Países Bajos, y Myenty Abena, del Gaziantep FK de Turquía, no podrán ser parte de los partidos por diferentes molestias físicas. Ambos futbolistas eran piezas habituales en el once titular, por lo que su ausencia representa un duro golpe para la estructura defensiva del combinado surinamés.

Ante estas bajas, el cuerpo técnico reaccionó rápidamente y convocó a dos nuevos elementos. Radinio Balker, defensor del Huddersfield Town de la League One de Inglaterra, y Stefano Denswil, del Kayserispor turco, fueron llamados de emergencia para reforzar la zaga. Ambos jugadores ya se integraron a la concentración y estarán disponibles para los encuentros ante Guatemala y Panamá.

El técnico Stanley Menzo mantiene la calma a pesar de las ausencias, confiando en la profundidad del plantel. “Sabemos que las lesiones son parte del fútbol, pero tenemos jugadores comprometidos y de calidad que pueden asumir el reto”, habría expresado el estratega en declaraciones recientes a medios locales. Menzo busca que su equipo mantenga el mismo nivel mostrado en las primeras jornadas, donde logró resultados positivos que lo mantienen en la cima del grupo.

Surinam busca seguir líder

Surinam llega con la motivación de seguir invicto en el proceso clasificatorio y con el objetivo de asegurar su liderato en el Grupo A, en el que comparte zona con Guatemala, Panamá y El Salvador. Sin embargo, los duelos de esta ventana serán una verdadera prueba para medir la fortaleza del proyecto del técnico neerlandés, especialmente ante selecciones con más rodaje competitivo.

El enfrentamiento del viernes ante Guatemala se presenta como un desafío clave para las aspiraciones surinamesas. La azul y blanco, dirigida por Luis Fernando Tena, buscará aprovechar cualquier debilidad en la defensa rival para sumar su primera victoria fuera de casa, mientras Surinam intentará hacer valer su localía y demostrar que sigue firme en su sueño de llegar al Mundial 2026.

