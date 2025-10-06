“En eso tiene ventaja”: figura de la Selección de Panamá marca la gran diferencia entre Bolillo Gómez y Thomas Christiansen

La última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 se reanudarán en cuestión de días. Y, sin lugar a duda, uno de los platillos fuertes de la tercera jornada será la visita de la Selección de Panamá a El Salvador en un estadio cargado de historia entre ambos: el Cuscatlán.

En ese reducto, los panameños jamás han podido ganar en una clasificatoria mundialista. Desde que lo visitaron por primera vez bajo ese marco, en 1976, registran seis derrotas en seis partidos. Una “maldición” que su actual estratega, Thomas Christiansen, necesita cortar para repuntar en el Grupo A.

Después de los empates con Surinam (0-0) y Guatemala (1-1), Christiansen manifestó que se han enfocado en trabajar la parte mental: “El jugador táctica y físicamente estaba preparado, ahora es el momento de ir a lo emocional y mental, sacar su 100%. Hemos tenido conversaciones, acercamientos y todos hemos sido autocríticos de lo que pasó y debe pasar“.

Pero las dificultades no son solo estas. Enfrente estará Hernán “Bolillo” Gómez, el entrenador que marcó un antes y un después en la historia del país al clasificarlo a su primera Copa del Mundo en 2018. Por lo que conoce bien a la Marea Roja y a algunos de los jugadores que estarán presentes el 10 de octubre.

Figura de Panamá expone la gran diferencia entre Bolillo Gómez y Christiansen

Este lunes, en el segundo día de entrenamiento de Panamá en el CAR de Pandeportes, habló en rueda de prensa uno de los referentes: Édgar Yoel Bárcenas, y manifestó que “el grupo está bien, está contento. Poco a poco se van integrando los compañeros. Una sola consigna es darle vuelta a la situación con mucha fe y humildad”.

Aunque también le dedicó palabras elogiosas a Hernán Gómez, el técnico que lo debutó en la selección mayor en un amistoso contra Perú en 2014. “Conocemos al ‘Bolillo’, sabemos su filosofía y como maneja el grupo, en eso tiene ventaja. Pero esto es fútbol, al final hemos visto vídeos de El Salvador, sabemos como juegan… es cuestión de estar concentrados, meter corazón y todo lo que nos faltó en septiembre, para estar más cerca de ganar”, afirmó.

Está claro que Christiansen tiene otras virtudes que lo ponen por encima del colombiano, a quien superó en junio como el entrenador con más partidos dirigidos al frente de Panamá. A día de hoy, en 80 juegos registra 40 victorias, 17 empates y 23 derrotas —2 de ellas frente a La Selecta—. Resta ver qué sucederá cuando se enfrenten por primera vez en Eliminatorias.