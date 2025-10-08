Rubio Rubín sorprende al referirse sobre el regreso de Chucho López a la Selección de Guatemala

El regreso de Antonio De Jesús “Chucho” López a la Selección de Guatemala sigue generando comentarios dentro del entorno de la Azul y Blanco. En esta ocasión fue el delantero Rubio Rubín quien antes de viajar a Surinam se pronunció sobre la reincorporación del jugador de Xelajú MC, destacando su aporte tanto en lo futbolístico como en lo humano dentro del grupo que dirige Luis Fernando Tena.

“Me da mucha felicidad el regreso de Chucho López, es un buen compañero, una buena persona, y al final también es un buen jugador”, declaró Rubín, mostrando su alegría por volver a compartir vestuario con el mediocampista. El atacante nacional resaltó que la experiencia de López será clave en esta etapa crucial de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El delantero del Real Salt Lake agregó que la reincorporación del quetzalteco es una excelente noticia para todo el plantel. “Es bienvenido nuevamente, porque la verdad nos aporta y ayudará mucho en la Selección de Guatemala”, enfatizó Rubín, quien considera que el retorno de Chucho fortalece el grupo y aumenta la competencia interna en el equipo nacional.

Además, Rubín se refirió al momento actual de la Selección Nacional, que se prepara para dos compromisos fundamentales fuera de casa. “Sabemos lo que nos estamos jugando en la tabla y nuestra ubicación, el grupo lo sabe. Vamos a ir por todo como se debe”, comentó el delantero, mostrando el compromiso del plantel por sumar puntos que los acerquen al sueño mundialista.

Guatemala afrontará dos juegos claves

La Azul y Blanco se alista para disputar la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, enfrentando este viernes a Surinam y el próximo martes a El Salvador, ambos encuentros como visitante. El grupo confía en sacar resultados positivos que mantengan vivas las esperanzas de clasificación al Mundial 2026.

Con la moral en alto y la plantilla casi completa, Guatemala busca recuperar terreno en la competencia. El regreso de figuras como Antonio “Chucho” López y el liderazgo de jugadores como Rubio Rubín podrían ser los ingredientes clave para que la Selección recupere su mejor versión en esta importante doble jornada eliminatoria.

