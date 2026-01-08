Lejos de Saprissa y Alajuelense: Everardo Rose tiene nuevo equipo confirmado y da el salto que enorgullece a Panamá

Everardo Rose dio un verdadero salto en su carrera profesional. El atacante tiene nuevo equipo confirmado, con el que enorgulleció a todos en Panamá y despejó varios rumores. Tiene varios objetivos, pero uno prima sobre el resto en el 2026.

Rose viene de ser bicampeón con Plaza Amador en el fútbol panameño, además de tener una magnífica performance en la Copa Centroamericana 2025. Esto le permitió estar bajo la lupa de Thomas Christiansen de cara a la máxima cita.

Fue pretendido por Alajuelense con el aval de su entrenador Óscar Ramírez, pero la operación no prosperó. Lo quiso Saprissa por aquella dura lesión de Newton Williams, pero lo descartó por temas económicos. Ahora llegó su gran chance.

Everardo Rose sorprende a Panamá: jugará en Universidad Católica de Ecuador

Everardo Rose fue presentado como nuevo futbolista de la Universidad Católica de Ecuador. El delantero dio tal salto hacia Sudamérica después de una excelente temporada en Plaza Amador. Apuesta todo para ganarse un lugar en el Mundial.

Rose compartirá equipo con Azarías Londoño y José Fajardo, en el mismo lugar en el que supo triunfar Ismael Díaz antes de emigrar al fútbol mexicano. Cambia para obtener nuevos desafíos y mayor visibilidad. Quiere crecer futbolísticamente.

El oriundo de Colón marcó cuatro goles y otorgó tres asistencias en un total de ocho partidos disputados con El Equipo del Pueblo en la más reciente edición de la Copa Centroamericana. Eso lo transformó en una de las figuras de este torneo.

