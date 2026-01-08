Alarma en Herediano: Jafet Soto se mueve a último momento para no perder puntos

El Torneo de Clausura 2026 todavía no comienza en la cancha, pero para Herediano ya se juega un partido decisivo fuera de ella. Con el reloj corriendo y el margen prácticamente agotado, Jafet Soto tuvo que activarse a última hora para evitar un golpe durísimo: perder puntos antes incluso de debutar en el campeonato.

La situación no admite errores. Según el cronograma del Comité de Licencias, los clubes de la Primera División deben estar completamente al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda antes del viernes 9 de enero, a las 5:00 p. m.. De no cumplir, la sanción es automática: pérdida de los puntos correspondientes a la primera jornada del Clausura 2026.

¿Por qué Herediano podría perder puntos?

Mientras varios equipos ya cumplieron con los requisitos, Club Sport Herediano aparece en la lista de los que aún deben apurarse. El Team mantiene pendientes casi ₡102 millones con la CCSS, además de ₡122.000 con el Ministerio de Hacienda, una combinación que lo deja en una posición incómoda a horas del plazo límite.

Este escenario obligó a Jafet Soto y a la dirigencia florense a moverse de emergencia, conscientes de que cualquier atraso administrativo podría traducirse en un castigo deportivo inmediato, algo impensado para un club que busca recomponerse tras un Apertura 2025 muy por debajo de las expectativas.

Herediano podría perder puntos si no paga.

Los que sí cumplieron

A esta altura, Municipal Liberia, Alajuelense, Saprissa, Sporting FC, Cartaginés, San Carlos —este último con una medida cautelar en estudio que lo mantiene al día ante la CCSS— y Municipal Pérez Zeledón ya tienen todo en regla. Además, la CCSS confirmó que Saprissa está al día y que mantiene su responsabilidad solidaria con Saprissa de Corazón S.A.D. y Omnilife de Costa Rica S.A., ambas también sin deudas.

No solo el Team

Herediano no es el único club contra las cuerdas. Puntarenas FC y Guadalupe FC también aparecen en la vereda opuesta. Puntarenas está al día con Hacienda, pero debe ₡5.720.000 a la CCSS. El caso más delicado es el de Guadalupe, que adeuda ₡163 millones a la Caja y ₡9.475.000 a Hacienda, sin contar con un arreglo de pago vigente ante la CCSS.

El reglamento es claro y no deja espacio para interpretaciones:

“Si el Comité constata la existencia de deudas con la CCSS, procederá con la suspensión de la licencia.”

Un partido que se juega en oficinas

Aunque el Clausura 2026 arrancará oficialmente el martes 13 de enero, para Herediano, y para los otros clubes involucrados, el verdadero partido se juega en escritorios, bancos y trámites administrativos. Con apenas 29 horas por delante, el riesgo es real y el castigo, inmediato.