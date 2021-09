Rodolfo Zelaya habló después de la pelea con Milton Meléndez

Un mal momento se vivió en el último partido entre Alianza y Once Deportivo por la fecha 7 del Apertura 2021. Con el encuentro 1-0, Milton Meléndez decidió sacar a Rodolfo Zelaya del campo de juego y el delantero no lo tomó para nada bien. Hubo un fuerte cruce de palabras mientras el futbolista se dirigía al banquillo.

"No tengo nada en contra de él (Zelaya) pero habíamos perdido el medio campo aún con un hombre de más y no me servía tener dos delanteros si no había alguien que sostuviera el balón", fueron las palabras que declaró Tigana para intentar apaciguar las aguas en este posible conflicto en el vestuario.

Fito también decidió romper el silencio y publicó un mensaje en las redes sociales en el que también buscó tranquilizar la situación. El atacante respaldó a su entrenador y realizó un mea culpa sobre la mala actitud que tuvo al momento de tener que abandonar el partido por la sustitución.

Mi relación con Tigana es excelente, me ha apoyado desde que llegó. Acepto mi error y pido disculpas al DT de @alianzafc_sv, Milton Meléndez, Junta Directiva, afición y jugadores, por mi reacción tras la sustitución.

Felicidades al grupo por la victoria que nos deja líderes. — Fito Zelaya (@FitoZelaya22) September 11, 2021

���� ¡El fuerte cruce entre Fito Zelaya y Milton Meléndez!



Al delantero no le gustó ser sustituidopic.twitter.com/w74C58vZQO — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 11, 2021