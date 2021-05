Fito Zelaya: "Me da pena quedar campeón goleador con ocho goles"

Finalizaron las 16 fechas de la fase regular del Clausura 2021 en El Salvador y Rodolfo Zelaya se quedó con el premio de ser el máximo anotador de la liga. El futbolista de Alianza se perdió varios partidos por lesiones, pero pese a eso quedó como el mayor goleador del campeonato con ocho goles.

Sobre esta situación se refirió en una entrevista con Cancha: "Estoy muy contento con eso. Pero eso es gracias al trabajo que se viene haciendo. Si bien es cierto, no estoy bien físicamente, pero la capacidad y el gol no lo pierde uno. Y gracias a Dios este torneo he podido marcar varios goles para bien del equipo".

Fito también se río por el bajo número de goles con el que quedó como goleador: "La verdad que yo en son de broma les decía a mis compañeros que hasta me da pena o vergüenza de quedar campeón goleador con ocho goles y es la realidad de nuestro fútbol. Porque hay muchos delanteros que jugaron muchos más minutos que yo o capaz el doble y no pudieron marcar más".

El delantero fue bastante apuntado por su forma física y decidió enviarle un mensaje a ellos: "La verdad que la gente critica mucho, pero en este fútbol, aun así como estoy, marco diferencia. Soy sincero. Y ojalá, primero Dios, pueda mejorar mi estado físico, y después seguro que me va a ir mucho mejor. Aún así como estoy marco diferencia todavía".

Para finalizar analizó a Águila, su próximo duelo en la eliminatorias: "Va a ser un partido muy complicado, porque nos vamos a enfrentar a un gran rival como son ellos y ojalá, primero Dios, nosotros podamos pasar a la semifinal, sabiendo que debemos pasar por encima de un gran rival como es Águila".