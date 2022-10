Real Madrid vs Girona se enfrentarán este domingo por la fecha 12 de LaLiga 2022-23 de España. Enterate horario, cuándo juegan y dónde ver el partido EN DIRECTO en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Real Madrid vs Girona: dónde, cuándo juegan y por qué canal de TV ver en Centroamérica EN VIVO el partido de la fecha 12 de LaLiga 2022-23

Real Madrid y Girona se enfrentarán este domingo por la duodécima jornada de LaLiga de España 2022-23. El elenco merengue es líder de la competición, con victoria en el último clásico frente al Barcelona incluida , mientras que los de Gerona necesita sumar unidades para salir de los puestos de descenso.

Real Madrid vs. Girona: cuándo, dónde y cómo ver el partido EN VIVO en Centroamérica

El juego entre Real Madrid vs Girona se llevará a cabo este domingo 30 de octubre, desde las 8:15 AM de Centroamérica (9:15 AM de Panamá) en el Santiago Bernabéu y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales:

Costa Rica: Sky HD

Sky HD El Salvador: Sky HD

Sky HD Guatemala: Sky HD

Sky HD Honduras: Sky HD

Sky HD Nicaragua: Sky HD

Sky HD Panamá: Sky HD

Sky HD Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

Real Madrid vs. Girona: cómo llegan los locales

El cuadro merengue atraviesa un gran presente. Son los líderes del campeonato con un registro casi perfecto: ganaron 10 de sus 11 choques, empatando el restante contra Osasuna por 1-1. Además, han clasificado a los octavos de final de la UEFA Champions League, superando la zona con Shakhtar Donetsk; Leipzig y Celtic.

Real Madrid vs. Girona: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Michel Sánchez no han tenido un buen comienzo. Luego de 11 partidos solo han podido cosechar 9 unidades, producto de dos triunfos y tres empates, aunque en los últimos seis compromisos solo se adueñaron de un par de puntos (con un 1-1 ante Cádiz y Osasuna).

Real Madrid vs. Girona: último partido entre ambos

La última vez que ambos se enfrentaron fue el 17 de febrero de 2019, por la vigésimo cuarta fecha de LaLiga 2018-19. En aquella oportunidad, los catalanes dieron el golpe y se impusieron 2-1 en la capital española.