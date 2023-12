The Best 2023: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappe son nominados

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció este jueves 14 de diciembre a las 8 AM de Centroamérica a los tres finalistas para el premio The Best 2023 en la terna de mejor futbolista del año. Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los escogidos para pelear por el trofeo, cuyo actual poseedor es el argentino.

Este último ha tenido un 2023 sumamente vertiginoso. Lo comenzó en el París Saint-Germain y lo terminó en el Inter Miami. En el medio, varios compromisos por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, así como también amistosos para estrenar el título ganado en Qatar 2022.

Su estadía en Norteamérica comenzó de forma soñada: marcó en todos y cada uno de los juegos por la Leagues Cup, con tres dobletes incluidos, certamen que marcó el primer metálico en las vitrinas de la franquicia que posee David Beckham. Como si fuera poco, en las semifinales de la US Open Cup repartió dos asistencias (en el 4-3 ante Cincinnati).

El francés sigue haciendo destrozos en la Ligue 1 con el PSG, siendo el máximo goleador en la temporada 2023-24 con 15 anotaciones, ocho más que su escolta. Además, lideró esa estadística en el curso 2022-23. En la Champions 2022-23 quedó tercero con siete gritos, algo meritorio teniendo en cuenta que fueron todos en fase de grupos y que quedó eliminado en octavos.

Con el combinado galo lideró las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 en Alemania, marcando nueve veces en el proceso (quedando en el podio, debajo de Cristiano Ronaldo con 10 y Romelu Lukaku con 14). Ante Gibraltar, en aquel histórico 14-0, se lució con un hat-trick tanto de goles como de asistencias. Siete días antes se había llevado la pelota contra Reims.

¿Qué decir del noruego? ¿El androide nórdico? A nivel grupal, ganó la Champions League 2022-23 siendo máximo goleador (12), así como la Premier League (también lideró entre los artilleros, con 36 dianas), la FA Cup y la Supercopa de la UEFA. A esa lista podría sumarse el Mundial de Clubes, que está en desarrollo. Sigamos, entonces, con sus estadísticas individuales.

Sus números son de escándalo: durante este 2023, al menos hasta el 14 de diciembre, vulneró las redes rivales en 52 ocasiones de 62 juegos disputados en general, contando tanto amistosos; como juegos con el conjunto inglés y su selección nacional. En varios de ellos, incluso, no completó los 90 minutos. Si tomamos eso en cuenta, su registro se ciñe en un tanto cada 94′. Sí, casi uno por duelo.

Cabe recordar que el ganador del premio The Best 2023 se conocerá el 15 de junio, en una ceremonia que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra. Hay además otras ternas, como a la mejor futbolista; el “Puskas” a la mejor anotaciones; el mejor arquero; el mejor entrenador y más.