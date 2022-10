El futbol de El Salvador depositó su confianza en el atacante Enrico Dueñas Hernández, quien se formó futbolísticamente en Holanda. Causó ilusión con el gran nivel que mostró primero en un preolímpico rumbo a Tokyo 2020 y después las emociones se desbordaron cuando se confirmó que iba a debutar en la Selección Mayor.

Dueñas pasó de estar en las fuerzas básicas del Ajax a militar en el Cartagena B, que es de la Cuarta División de España, teniendo un bajón considerable y que en menos de un año ya le está pasando factura, porque su regularidad se está viendo mermada y claramente le afectará cuando quiera ser parte de La Selecta.

Enrico fichó para esta temporada con la filial del Cartagena, que su primer equipo juega en la Segunda División y el B es de la Cuarta, donde actualmente está el salvadoreño, pero a pesar de las grandes expectativas que se tenían en él apenas ha tenido participación, confirmando que no ha tenido una buena adaptación.

El salvadoreño de 22 años ha sido parte de siete partidos de la Cuarta División, solo ha sumado 456 minutos y no ha marcado goles. Enrico Dueñas no es uno de los titulares del equipo español, apenas le alcanza para estar en el banquillo o a veces no ha sido convocado, siendo uno de los habituales pero para ingresar de cambio.

Enrico Dueñas Hernández debutó con La Selecta el 3 de septiembre del 2021 ante Estados Unidos en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, desde entonces ha disputado 12 encuentros y ha hecho un gol, versus Panamá el 8 de octubre del año pasado.