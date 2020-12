Pedro Troglio: "Este equipo está en el mejor momento"

La clasificación del Olimpia de Honduras a las semifinales de la Concachampions supone todo un hito para el fútbol catracho, teniendo en cuenta que es la primera vez que un club catracho alcanza esa etapa bajo la actual denominación y formato del certamen (la última vez fue en el 2000).

Pedro Troglio, entrenador de los albos, habló respecto a ese logro con el programa radial argentino Ataque Futbolero: "Es una cosa rara que paso, porque es difícil. Generalmente los equipos centroamericanos quedan eliminados en dieciseisavos, cuando enfrentan a un mexicano o estadounidense".

"Es todo un acontecimiento. La ilusión sigue ahí, al pie. Ahora tenemos un partido muy difícil contra Tigres en semifinales, aunque uno tiene el sueño", agregó. Además, para esto último ejemplificó: "Me ha tocado jugar en la Copa Argentina 2018 contra Boca y River (cuando era entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata); y eliminarlos. En el fútbol puede pasar cualquier cosa si uno se lo propone".

�� @TroglioPedro en @AtaqueFutbolero por @947FMRadio: "Me parece que unir la Concacaf y la Conmebol les daría la chance a los equipos de Centroamérica de mejorar en la competitividad". pic.twitter.com/Xbf1nsrAtR — Ataque Futbolero Radio (@Ataque_Radio) December 18, 2020

En torno a su encuentro con Thierry Henry, bromeó con que "si tendría que haber jugado un picado con él, me asustaba porque era baile". Además, adentrándose en el rol de técnico, señaló: "Uno lo único que hace es hacer su esquema, y esperas que los jugadores lo interpreten de la mejor manera. Por suerte estoy teniendo un lindo grupo de jugadores, que entendieron que había que hacer algo mas para pelear a este nivel".

"La virtud que hemos tenido este año es que los jugadores han cambiado la intensidad. En el torneo local te alcanza hasta no jugando del todo bien, porque tenés jugadores distintos, pero para jugar con estas potencias tenés que hacer otra cosa. Tenés que sacrificarte, ser intenso, presionar. Este equipo está en el mejor momento. Cuando fuimos campeones jugábamos bien, pero no teníamos la intensidad de hoy. Gracias a dios cambiamos, y los jugadores han entendido", añadió.

Finalmente, al ser consultado por Jerry Bengtson y la particularidad de jugar con barbijo, explicó: "Tiene una madre de 70 años que no está bien, y tiene miedo de contagiarla. Arrancó el primer partido (con el barbijo) e hizo un gol, a mi ya no me importaba. Que juegue con 10 barbijos si quería". A su vez, contó que "le preguntamos a un especialista sobre el consumo de oxigeno, y dijo que prácticamente es nulo. Encima es goleador del equipo, no lo molestamos. Que juegue con barbijo, no pasa nada".