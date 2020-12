MisterChip llena Twitter de datos sobre la clasificación del Olimpia

Olimpia solo ha perdido 5 veces como local en la Copa de Campeones/Champions League tras llegar con empate al descanso:



0-1 vs. Aurora en 1967

0-1 vs. Municipal en 1973

0-1 vs. Monterrey en 1987

0-1 vs. Earthquakes en 2002

1-2 vs. Montreal Impact en 2008