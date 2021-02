Mauricio Pochettino le respondió a France Football sobre la portada de Lionel Messi

El técnico argentino, Mauricio Pochettino, llegó al PSG en la mitad de esta temporada como su nuevo entrenador para lo que resta de la misma. Sin embargo no todo el trabajo parece estar dentro del terreno de juego y en cada partido, en un club con tantas estrellas y siempre metido de lleno en el mercado de fichajes, Pochettino también está teniendo que lidear con los rumores que se generan todas las semanas sobre jugadores que pudieran llegar al equipo. Especialmente si se trata de Lionel Messi.

La prestigiosa revista France Football publicó el día de ayer una polémica portada en donde aparecía Lionel Messi con la camiseta del PSG. Algo que sin duda trajo muchos comentarios en el fútbol mundial. Recordando que se viene hablando desde el año pasado sobre la posible llegada del argentino al club parisino, sobre todo para cambiar de aires luego de una temporada muy complicada para el FC Barcelona. Por ello, Pochettino habló en rueda de prensa al respecto.

"Después de 1 mes y 8 partidos de competición, no encontramos espacio para entrenar a los jugadores. Tratamos de optimizar y darle al equipo una identidad. Sobre Lionel Messi, está claro que aquí hay un respeto total por todos los clubes y los jugadores de otros clubes. No hay que confundir que una revista haya hecho una tapa sobre eso, no tiene nada que ver con PSG", comentó Mauricio Pochettino.

También es importante resaltar que el PSG y el Barcelona se enfrentarán el martes de la semana que viene por los octavos de final de la Champions League. El resultado entre ambos también sería importante para definir el futuro de Messi. Una eliminación temprana con el conjunto Culé provocaría que el sudamericano se vaya a un equipo que compita más.

Del mismo modo, el director deportivo del conjunto parisino, Leonardo de Araujo, hace unas semanas había afirmado el interés del PSG por Lionel Messi, y que estará sobre la mesa aunque no es una prioridad por la que están dispuesto a pelear económicamente hablando, sí estarán con las puertas abiertas por si el argentino decide abandonar al FC Barcelona.