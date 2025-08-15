Solo Celso Borges y Lionel Messi: el vínculo que muy pocos conocen entre el capitán de Alajuelense y el mejor jugador del mundo

Mientras vestía la camiseta del Deportivo La Coruña, Celso Borges tuvo el privilegio de enfrentarse en seis ocasiones a Lionel Messi, a quien muchos consideran como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El mediocampista costarricense, hoy capitán de Liga Deportiva Alajuelense, solo pudo saborear la victoria en una de esas batallas: en la temporada 2016-2017 de La Liga, el Depor sorprendió como local al Barcelona y se impuso 2-1. Antes, en la 2014-2015, había logrado un valioso empate 2-2.

Sin embargo, el resto de los encuentros dejaron un saldo catastrófico para Celso: un 0-8 en la 2015-2016, un 0-4 en la 2016-2017, otro 0-4 en la 2017-2018 y un 2-4 en esa misma campaña. Pero más allá de esta serie de cruces en España, existe un curioso dato que une al volante rico con el astro argentino a nivel de selecciones nacionales.

¿En qué se parecen Messi y Celso Borges?

En julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América, el capitán de la Selección Argentina erró el primer penal de la tanda ante Ecuador al intentar picar el balón, que terminó estrellándose contra el travesaño. La escena recorrió el mundo y desató la curiosidad de Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip.

El popular estadígrafo español, con más de 3,5 millones de seguidores en Twitter, compartió un dato que vincula directamente al tico con el astro argentino: “¿En qué se parecen Messi y Celso Borges? Además de ser dos grandes jugadores, son los únicos futbolistas que han iniciado una tanda de desempate en grandes torneos de selecciones lanzando al larguero el primer penalti”.

Celso protagonizó este infortunio en la Copa Oro 2011, cuando Costa Rica se midió a Honduras en cuartos de final. Aquella vez, su disparo también se estrelló contra el travesaño, pero el desenlace fue muy distinto al de Messi: la Sele cayó en la tanda y quedó eliminada del torneo.

Mientras tanto, la historia de la Albiceleste en 2024 tuvo un final feliz. Tras superar a Ecuador en la definición, el equipo dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Canadá en semifinales y venció a Colombia en la final, consagrándose bicampeón de América.