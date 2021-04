Keylor Navas estuvo a la altura y demostró mejor nivel que Manuel Neuer en Champions

Keylor Navas tal vez tuvo una de sus mejores noches en la UEFA Champions League en el partido de ida por los octavos de final del PSG ante el Bayern de Múnich. Con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Marquinhos, los parisinos se impusieron (2-3) como visitantes en el Allianz Arena, ahora tendrán la oportunidad de definir la serie en el Parque de los Príncipes e instalarse entre los cuatro mejores del viejo continente una vez más, recordando que la temporada pasada llegaron hasta la final.

Dos de los mejores arqueros del mundo se vieron las caras nuevamente, recordando que Keylor Navas (Costa Rica) y Manuel Neuer (Alemania) ya se enfrentaron en la edición final de la temporada anterior que terminó con el alemán levantando la Copa de Europa, ahora desde los cuartos de final, uno de los dos se quedarán en el camino prematuramente. Pero también en esta llave, el centroamericano demostró estar en mejor momento.

En el primer gol de Kylian Mbappé, Manuel Neuer tuvo toda la responsabilidad luego de que el balón de le escurriera de las manos y se fuera al fondo de las redes. Si bien fue un disparo potente del francés, el guardameta alemán claramente pudo haber hecho más. Claramente no fue el mejor partido para el arquero de la Selección de Alemania. Esta vez, al menos en la ida, el duelo fue para el tico.

Las razones por las cuales Keylor Navas superó a Manuel Neuer están en las estadísticas y en las acciones del encuentro. El tico registró 10 paradas de los 12 tiros que le cometieron directos. Estas incluyendo desde manotazos espectaculares hasta remates que detuvo gracias a su buena ubicación. Además, siempre estuvo atento a la hora de salir jugando con los pies en un campo bastante complicado por la nieve que estaba cayendo.

Además, y no menos importante, fue el partido en donde Keylor Navas detuvo más disparos al arco. No importaba cómo atacaran el arco del PSG, Keylor Navas siempre iba a ser esa muralla para evitar el gol del rival. Centros para rematar de cabeza, disparos con la derecha, con la izquierda, de rebote, dentro del área, fuera del área, no había forma. El tico siempre estaba bien ubicado. Y cuando no lo estaba, utilizaba todas sus habilidades para desviar el balón o quedarse con él.