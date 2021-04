¡MisterChip propuso que se entregara un Balón de Oro para Keylor Navas!

El periodista español, Alexis María Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, no perdió de vista el partidazo que disputaron el Bayern de Múnich y el PSG que dejó un saldo de cinco goles con victoria para los franceses (3-2). Kylian Mbappé y Keylor Navas fueron las grandes figuras del partido. El internacional francés registró dos goles, mientras que el guardameta tico realizó hasta 10 atajadas en el encuentro.

Hay que resaltar la actuación de Keylor Navas. No importaba cómo atacaran el arco del PSG, Keylor siempre iba a ser esa muralla para evitar el gol del rival. Centros para rematar de cabeza, disparos con la derecha, con la izquierda, de rebote, dentro del área, fuera del área, no había forma. El tico siempre estaba bien ubicado. Y cuando no lo estaba, utilizaba todas sus habilidades para desviar el balón o quedarse con él.

MisterChip a través de sus redes sociales quiso destacar y de qué manera esta actuación del centroamericano, incluso, ¡para ganar el Balón de Oro! "Si el Balón de Oro se entregara solamente por lo que se ha visto en la Champions League en octavos y cuartos se lo llevaba Keylor Navas de calle. Impresionante", comentó el periodista español a través de su cuenta oficial de Twitter.

Si el Balón de Oro se entregara solamente por lo que se ha visto en la Champions League en octavos y cuartos se lo llevaba Keylor Navas de calle. Impresionante. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 7, 2021

Y es que a pesar de haber recibido dos anotaciones en el partido, los números de Keylor ante el Bayern de Múnich fueron tremendos: en total 10 atajadas, 7 de las cuales fueron dentro del área, generando una mayor dificultad para evitar los goles. Fue el partido en donde más atajadas tuvo el costarricense en lo que va de la temporada. Por estos números, MisterChip quiso entrar en esta juego de "entregarle un Balón de Oro" porque en realidad, fue una actuación descomunal para Navas.