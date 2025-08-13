Sin Keylor Navas y con sorpresas: Pedro Troglio eligió a los 5 mejores futbolistas de la historia de Centroamérica

Keylor Navas quedó fuera del ranking que estableció Pedro Troglio. El futbolista retirado y experimentado entrenador no tuvo ninguna duda. Desde el respeto y con conocimiento, ubicó a los cinco mejores centroamericanos. Hubo sorpresas.

Troglio es bien recordado en varios de los clubes por los que pasó, así como él también tiene imágenes sumamente positivas de su trayectoria. Como jugador, fue figura nacional, internacional y mundialista. Como entrenador, se sacrifica.

Su palabra tiene autoridad para hablar del deporte en Centroamérica. Por eso fue que no tuvo ningún problema en responder la consulta que le realizaron. Ubicado en Concacaf, habló de clubes, ídolos pasados, figuras presentes y mucho más.

Keylor Navas quedó fuera: los mejores de Centroamérica según el DT Pedro Troglio

Pedro Troglio logró dejar una huella importante en el fútbol centroamericano por su paso en Olimpia. Allí logró diversos títulos, tanto a nivel nacional como desde el plano internacional. Además, estableció varios récords dentro de esta región.

En la previa del cruce entre CD Águila y Olimpia, el técnico compartió todo de su experiencia en el club, su relación con Daniel Messina. También enumeró a todos los que él ve como equipos y futbolistas top de Centroamérica, sin Keylor Navas.

“Saprissa, Olimpia, Alianza, Comunicaciones y Alajuelense. Herediano en un momento. En cuanto a jugadores, número 1, ‘El Mágico’. Era distinto en serio. Después, David Suazo. Llegó a Italia, fue figura y llegó al Inter. Bryan Ruiz, ‘El Balín’ Bennett y Celso Borges”, respondió Troglio.