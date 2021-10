Sigue por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Estados Unidos vs. Jamaica, que se verán hoy las caras en la fecha 4 de las Eliminatorias CONCACAF.

Estados Unidos vs. Jamaica: mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO el juego de hoy por la fecha 4 del Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF en Centroamérica

Hoy, Estados Unidos y Jamaica chocarán en la fecha 4 del Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF con el fin de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Los norteamericanos buscarán escalar en la tabla tras una irregular primera ventana que los dejó terceros, con 5 puntos. Mientras que los Reggae Boyz, colistas del torneo con 1 unidad, necesitan ganar a como de lugar para despegar del fondo.

Estados Unidos vs. Jamaica: síguelo por aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Estados Unidos vs. Jamaica: cuándo, a qué hora y por qué canal ver el juego

El partido se disputará hoy, jueves 7 de octubre, a las 17:30 horas de Centroamérica (18:30 de Panamá), en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Se podrá ver en vivo en toda la región por ESPN 2 y Star+, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá por cuenta de ESPN 2, ESPN +, TUDN y Univision.

Estados Unidos vs. Jamaica: cómo llegan los locales

Gregg Berhalter no podrá contar con Pulisic (esguince de tobillo) y Reyna (distensión en el tendón de la corva), aunque sí con McKennie, quien regresa tras haber cometido actos de indisciplina en la ventana anterior. "Fuimos algo ingenuos y la realidad es que no sabíamos qué esperar", dijo Adams con respecto al rendimiento de las primeras tres fechas, en las que igualaron 0-0 con El Salvador, 1-1 con Canadá y vencieron 4-1 a Honduras.

Estados Unidos vs. Jamaica: cómo llegan los visitantes

Los Reggae Boyz no la tienen fácil. Lo que en principio iba a ser un seleccionado repleto de legionarios de a poco fue sufriendo la baja de los mismos. Las más significativas son Antonio, Bailley, Johnson y Pinnock, aunque en total serán once las ausencias. "Estamos mermados pero no estamos fuera", declaró "Tapa" Whitmore, estratega jamaicano. Urge un triunfo para ellos, ya que perdieron 1-2 con México, 0-3 con Panamá y empataron 1-1 con Costa Rica. "Sólamente nos queda seguir adelante", concluyó Whitmore.

Estados Unidos vs. Jamaica: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre Estados Unidos y Jamaica data del 25 de julio del presente año, en los cuartos de final de la Copa Oro. En dicho juego, los yankees se impusieron 1-0 gracias al gol agónico de Matthew Hoppe y accedieron a la siguiente fase.