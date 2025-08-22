Todo Alajuelense consternado por la noticia que nadie esperaba tras la llegada de Ronaldo Cisneros: “Que no se diga”

La Liga Deportiva Alajuelense oficializó la llegada de Ronaldo Cisneros, delantero mexicano proveniente de Gallos Blancos de Querétaro. El atacante arriba al fútbol costarricense para cubrir la vacante que dejó Jonathan Moya, quien salió del club en el último mercado. La expectativa era grande, pues la Liga buscaba un “9” con gol y jerarquía para fortalecer su ofensiva.

Cisneros, de 27 años, cuenta con un recorrido amplio en el balompié azteca y también con experiencia en la MLS. Su fichaje fue visto como una apuesta diferente, con la esperanza de que pueda convertirse en un referente de área y aportar lo que Moya dejó pendiente en el equipo manudo.

La noticia de Ronaldo Cisneros que preocupa a todos en Alajuelense

Sin embargo, un dato encendió las alarmas en la afición rojinegra apenas se confirmó la contratación. En 12 años de carrera profesional, el delantero acumula apenas 27 goles. La cifra incluye sus pasos por la primera división de México, la segunda categoría de ese país, donde convirtió la mayoría de sus tantos,y su estadía en la MLS.

Publicidad

Publicidad

El panorama resulta aún más preocupante si se desglosa su rendimiento en la Liga MX. En nueve años en la máxima categoría mexicana, Cisneros solamente pudo anotar 17 goles, mientras que en su última temporada con Querétaro se apuntó únicamente dos conquistas.

Tweet placeholder

Publicidad

La estadística rápidamente se viralizó en redes sociales bajo la frase: “Que no se diga”. El temor es que la Liga haya apostado por un atacante sin la efectividad necesaria para marcar la diferencia en un torneo donde cada gol pesa, especialmente pensando en la Liga Concacaf y la Copa Centroamericana.

Publicidad

ver también Machillo Ramírez ya lo sabe: jugó en Saprissa, se fue a Europa y ahora será el reemplazante de Kenyel Mitchell en Alajuelense

En Alajuela, la ilusión por su arribo choca con el escepticismo de los números. El tiempo dirá si Ronaldo Cisneros logra revertir esas estadísticas y convertirse en el goleador que Alajuelense tanto necesita, o si las dudas de la afición terminan por confirmarse en la cancha.