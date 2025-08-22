Es tendencia:
Regresa a Costa Rica: Alajuelense le da la bienvenida a una estrella internacional después de confirmar el fichaje de Ronaldo Cisneros

A horas de haber anunciado la contratación de Ronaldo Cisneros, Alajuelense suelta una nueva sorpresa para los manudos.

Por Geronimo Heller

© LDA.Alajuelense recibe a una estrella sudamericana.

Este viernes, la Liga Deportiva Alajuelense no solo le dio la bienvenida a Ronaldo Cisneros, el delantero mexicano de 28 años que llega proveniente del Querétaro para reemplazar a Jonathan Moya, sino también a una figura reconocida a nivel internacional que ya tuvo un paso por el Centro de Alto Rendimiento de Turrúcares.

Se trata del famoso rapero argentino Paulo Londra, quien en las últimas horas aterrizó en Costa Rica para su concierto en el anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, el cual forma parte de su gira 2025 y tendrá lugar este sábado 23 de agosto desde las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

“¡Bienvenido de vuelta amigo!”

Como sucedió a mediados del año pasado, Alajuelense publicó en sus canales oficiales un video de Londra en el CAR, con el escudo rojinegro en el pecho y a punto de jugar un partido amistoso: “Un saludo pá. Estamos acá, por jugar un fuchi”.

“¡Bienvenido de vuelta amigo!”, fue el mensaje con el que los de Alajuela compartieron el video en las redes sociales, pocas horas después de hacer oficial la contratación de Cisneros.

¿Cuál es el vínculo entre Alajuelense y Paulo Londra?

Paulo Londra tiene un fuerte vínculo comercial con el equipo rojinegro, e incluso fue el primero en dar a conocer cómo lucía el uniforme de La Liga para la temporada 2025-2026. La camiseta, además, incluye un parche alusivo al artista.

Y la alianza va más allá de lo comercial. A petición de Londra, la iniciativa llamada ‘Leones con flow’ busca “generar un cambio real en la vida de decenas de niños de la comunidad de Siquiares de Turrúcares“, según compartió Alajuelense en un comunicado.

En ese centro educativo estudian niños que también forman parte de las ligas menores del club: “Detrás de cada chico del CAR hay un sueño y también un aula. La escuela de Siquiares ha sido aliada silenciosa en la formación académica de nuestros futbolistas más jóvenes. Hoy, gracias al apoyo de Paulo Londra, podemos retribuirle parte de su compromiso con herramientas que mejoren su infraestructura y recursos“, declaró la gerente comercial del club, Viviana Zamora.

