Napoli vs Bologna: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 10 de la Serie A

¡Vuelve una jornada más de la Serie A! En esta oportunidad, el líder Napoli recibe a Bologna en busca de mantener su racha de triunfos y seguir estando en los puestos de vanguardia de la clasificación.

¿Los partenopeos serán los vencedores o los rossoblú darán la sorpresa en esta jornada de competición?

Napoli vs Bologna: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

Nápoli y Bologna tendrán su encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona este domingo 16 de octubre a las 10:00 am hora de Centroamérica (11:00 am hora de Panamá) y no te perderás ningún minuto de la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, gracias a la señal de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Star+

: Star+ El Salvador : Star+

: Star+ Guatemala : Star+

: Star+ Honduras : Star+

: Star+ Nicaragua : Star+

: Star+ Panamá : Star+

: Star+ EE.UU.: Paramount+, CBS Sports Network

Napoli vs Bologna: ¿cómo llegan los partenopeos?

Napoli está realizando una campaña espectacular. Líder de su grupo de Champions con pleno de triunfos (12 de 12), también está ratificando este gran estado de forma en la liga, donde acumula 7 victorias y 2 empates que lo han situado en lo más alto de la tabla.

Napoli vs Bologna: ¿cómo llegan los rossoblú?

El Bologna no está teniendo la campaña esperada. Apenas suma 1 punto de los últimos 9 posibles y necesita comenzar a obtener victorias si no quiere que el fantasma del descenso pase de ser una posibilidad a una realidad.

Napoli vs Bologna: último partido entre ambos

El Napoli ha demostrado dominar este historial, pues en 136 partidos acumula 56 victorias, mientras que Bologna sólo ha vencido en 43 oportunidades (y 37 han terminado en empate). En su último encuentro, los partenopeos vencieron por 2-0, con un doblete de Lozano (20' y 47').