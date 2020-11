Maynor Figueroa opina que no hay que menospreciar a Guatemala

La Selección Nacional de Honduras ya se reporta lista para el partido amistoso de mañana contra Guatemala, luego que cerrara su preparación hoy con un entrenamiento matutino en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la zona 15 de la ciudad capital del país chapín.

Maynor Figueroa, capitán y defenso del combinado catracho, dio su punto de vista acerca del enfrentamiento ante los chapines, rival del que indicó no hay que confiarse y no se debe menospreciar, porque en la actualidad todos los equipos buscan proponer y con los del vecino país no será la excepción.

��Con mucha intensidad los arqueros #BubaLópez y #EdrickMenjívar en el #CAR, mientras al fondo �� @urrutia38 dirige el acondicionamiento físico del sábado por la mañana.



Excelente ambiente en el equipo nacional ����.#HONDURAS #FENAFUTH#LaHsomostodos. pic.twitter.com/jVcnX0hqrP — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) November 14, 2020

“No podemos menospreciar a Guatemala, hoy por hoy no existe una selección o equipo que regale algo. Sí queremos sacar resultados positivos debemos redoblar esfuerzos y lo sabemos, hemos trabajado pensando en que ellos serán un equipo aguerrido, que propondrán y buscarán ganar porque jugarán en su estadio”, dijo Figueroa.

El zaguero del Houston Dynamo de la MLS también indicó que ve positivo que la “H” esté conformada por jugadores juveniles y de experiencia, porque lo importante son las condiciones que se tengan, cada uno que fue llamado por el entrenador Fabián Coito se ha ganado los méritos para ser seleccionados.

“Ha sido bastante tiempo el que hemos estado inactivos por lo que será bonito reencontrarnos. El plantel tiene jugadores de experiencia y juventud, es algo importante porque todos tenemos condiciones, sí estamos acá es por algo, por lo que ahora tocará demostrarlo en el terreno de juego a los que les toque jugar”, finalizó.