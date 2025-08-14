Jugó en Alajuelense, salió campeón, se fue a Guatemala y ahora es un importante empresario

No todos los futbolistas logran dar un salto exitoso del césped al mundo corporativo. La transición, muchas veces complicada, requiere preparación, visión y la capacidad de reinventarse lejos de los estadios. En Costa Rica, un exjugador que supo vestir la camiseta rojinegra y levantar títulos nacionales acaba de compartir con orgullo la nueva etapa profesional que está viviendo.

Este mediocampista, recordado por su fuerza en la marca y por ser pieza clave en varios equipos campeones de Liga Deportiva Alajuelense, también tuvo experiencia en el extranjero. Su último reto deportivo fue en el fútbol guatemalteco, donde defendió la camiseta del Deportivo Mixco en la temporada 2023, según el portal especializado Transfermarkt.

Luego de su paso por Centroamérica, el exfutbolista decidió poner fin a su carrera profesional para iniciar un nuevo camino. Y no fue cualquier giro: hoy se desempeña en una reconocida multinacional del sector médico-tecnológico, con presencia en más de 100 países y un impacto global en la innovación en salud.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es el ex Alajuelense que ahora cambió su vida profesional?

Se trata de Ariel Rodríguez, quien recientemente reveló en su perfil de LinkedIn que ocupa el puesto de Especialista en Operaciones en Boston Scientific. “Hace algún tiempo que comencé en mi puesto, pero quería contárselo a todo el mundo”, escribió, recibiendo una avalancha de felicitaciones y mensajes de apoyo de amigos, colegas y aficionados.

Ariel Rodríguez Araya salió campeón en Alajuelense.

Publicidad

Rodríguez, quien tuvo varios pasos por la Liga y fue campeón en dos torneos, es recordado como un volante de contención de carácter fuerte y entrega total. Ahora, en una oficina y no en el Morera Soto, aplica esa misma disciplina para enfrentar retos en un campo de juego distinto, pero igual de competitivo.

Publicidad

ver también “Ya se despidió”: Machillo Ramírez retoma la limpieza en Alajuelense en pleno Apertura 2025

Su historia es un ejemplo para muchos deportistas que se acercan al final de su etapa profesional: con preparación y determinación, es posible construir una segunda carrera de éxito. En el caso de Ariel Rodríguez, la camiseta quedó en el pasado, pero su espíritu ganador sigue intacto, ahora en el mundo empresarial.