Héctor Vargas duro con Edwin Solano: "Se quedó esperando la llamada del Saprissa"

El presente de Marathón es muy malo y empieza a peligrar la continuidad de Héctor Vargas. En lo que va de este torneo, lograron una sola victoria, llevan dos empates y cuatro derrotas. La caída ante Motagua terminó provocando un gran enojo por parte del estratega argentino, quien le terminó apuntando directamente a Edwin Solano.

El extremo tuvo un gran Apertura 2020 y levantó el interés de varios equipos. Entre ellos estuvo el Saprissa de Costa Rica, que lo habría sondeado para llevárselo a la liga costarricense. El pase no se terminó dando y el nivel del mediocampista ofensivo bajó muchísimo para este campeonato.

"Se quedó esperando la llamada del Saprissa, eso nunca pasó y bajó considerablemente su rendimiento, al jugador hondureño cuando le dicen que se lo van a llevar lo desconcentrar, no se prepararan como debe ser y por eso a los seis meses vienen de vuelta", declaró Héctor Vargas sobre su futbolista.

������ Héctor Vargas explicó el mal rendimiento de Edwin Solano por los rumores del Saprissa: pic.twitter.com/PDVRsP6zKt — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 13, 2021

Más allá de hacer hincapié en el rendimiento de Solano, también se refirió a la posibilidad de que tenga que dejar el cargos si no logra revertir este mal presente: "No me preocupa, me ocupa y si me toca salir no tengo dudas que encontraré trabajo en otra institución porque hago méritos para ello".

El próximo partido del miércoles ante Vida se jugarán más que tres puntos para Marathón. Otra derrota podria finalizar la estadía de Héctor Vargas en el banco del Monstruo Verde, luego de cuatro años al mando. Todavía no hay nada confirmado y los directivos prefieren no hablar sobre el tema.