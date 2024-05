Real España terminó su participación en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras el domingo, cuando cayó contra Olimpia en el repechaje y esto también significó el fin de la era del entrenador Miguel Falero, por lo que la Junta Directiva ya busca a un sustituto.

La dirigencia de los aurinegros ya tenía contemplado que tendría que buscar a otro estratega, esto luego que Falero comunicara que no iba a seguir sin importar hasta donde llegara en el torneo, pero a pesar de eso, todavía no se ha logrado designar al elegido.

Un histórico es el favorito

La Junta Directiva de la máquina cuenta con varias carpetas de entrenadores, algunos llenan los requisitos y otros no, pero según se ha dado a conocer que el principal favorito es el histórico Héctor Vargas, quien hace unos años estuvo en la institución y dejó buenos números.

Vargas actualmente está sin trabajo tras tener una pequeña aventura en Zacapa de Guatemala, también fue técnico de Vida y Victoria, esto tras salir de Real España. Aunque no se ha hecho oficial, el argentino confirmó que ya ha tenido contacto con el presidente Elías Burbara.

Acepta que ha tenido pláticas

“Los números me ponen como candidato al Real España. Me gusta pelear torneos, no pelear descenso, al Vida había que formarlo por eso di un paso al costado, se dieron un montón de problemas, no hicieron mucho para evitar el descenso”, dijo el entrenador sudamericano.

“Con el tema del Real España me llamaron considerando los problemas personales de Falero que lo obligó a poner la renuncia, querían saber mi situación, por ahora los que me ponen en la posibilidad son los números que hice durante yo dirigí, los llevé a una final, tenían años de no participar en Concacaf”, expresó.