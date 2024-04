El futbol de Honduras se ha visto envuelto en polémica, luego de lo sucedido en el partido de ayer en el triunfo de Lobos UPFM ante Olimpia, que estuvo marcado por el apagón en el estadio a pocos minutos del pitazo final y que el árbitro decidió dar por terminado, algo que ha dado de que hablar.

En medio de esto, Héctor Vargas charló para Diario Diez, en el que indicó que hace unos años se vio involucrado en algo similar, pero él como protagonista, porque cuando dirigía a Victoria pidió que quitaran la luz del estadio, curiosamente en un partido contra Olimpia, algo que hizo para poder ganar.

La confesión de Héctor Vargas

“Yo lo hice, lo confieso y lo saben. Yo estuve en el Victoria en el 2012 y mandé a cortar la luz, estaba el Olimpia de Tosello, tricampeón y yo tenía que ganar sí o sí. Faltaban 15 minutos, miro el reloj, le digo al presidente, Eduardo González, ‘cortame la luz porque me empatan o me ganan’. Yo ganaba 1-0, me empatan y me ganan le dije, me tenían ahogado, faltaban 12 minutos, ya estaba”, afirmó.

“Y me dice Eduardo, no profe, yo no me presto para eso. Entonces yo mando al utilero y bajó la luz, ‘vos conocés cómo era, andá bajame la luz’. Y me bajó un pedazo, estaba Mario Moncada dirigiendo. Bajó un pedazo, qué sé yo, me dice Mario, ‘no, no, no, vamos a seguir igual’. Pero se paró el partido. A los tres minutos, con la luz a medias, seguimos jugando. Y justo Félix Crisanto, que hizo una jugada a lo Messi, se gambeteó a todos, hizo el segundo gol y ganamos 2-0”, agregó.

“Y me pasó la otra. Estoy en el Hispano, le vamos ganando al Victoria, yo con el Hispano, le vamos ganando 4 a 2 o 5 a 2 me parece, faltaban cerca de 15 o 20 minutos o menos, no me acuerdo, y se corta la luz, pero el apagón fue generalizado, en toda Comayagua, no fue solamente como anoche que se apagó nada más en la cancha. Entonces fue igual en La Ceiba, que fue solamente en la cancha, entonces se presta para eso”, concluyó.

La polémica

El partido de ayer fue dado por concluido y Lobos UPNFM se llevó un triunfo de oro contra Olimpia, esto porque prácticamente lo salvó del descenso, aunque todos hablan que se dio de una manera que no fue ética.

Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.