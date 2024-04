Héctor Vargas es uno de los técnicos más exitoso en la historia del futbol de Honduras, actualmente se encuentra sin equipo, pero ha sido vinculados con clubes como Marathón y Real España, en ambos ya estuvo y mantiene buena relación con los dirigentes, por lo que su regreso está abierto.

En una entrevista con Diario Diez, Vargas habló sobre esta posibilidad, pero en especial sobre su paso por los aurinegros, en el que sorprendió cuando se dio su salida, pero el estratega no dudó en dar el nombre del responsable que ya no continuara y sus razones.

Su posible regreso a Marathón o Real España

“Me ponen en la lista. De hecho yo tengo una buena relación con Elías (Burbara). Hablé un par de veces con él cuando me fui. Me llamaron una vez porque Falero tenía un problema familiar, estoy hablando hace como un mes, me preguntaron a mí”, comenzó diciendo.

“A mí lo que me pone cerca de Marathón y Real España son los resultados. Con Marathón gané tres veces las vueltas, el campeonato, la Supercopa, cuatro veces entramos a Concacaf”, agregó.

Acerca de sus números logrados mencionó: “En Real España los números del 2022 fueron superiores a los de Troglio. Mi equipo era último en la quinta fecha, pero lo hice llegar a la final. El único pedido que me hicieron cuando lo agarré fue clasificar a Concacaf, el Vida era primero con nueve puntos y clasifiqué primero antes que Olimpia”.

“En el segundo torneo yo hablé con Elías, le dije que la inversión no era para pelear los dos torneos. Entonces, ¿cuál conviene más? Concacaf porque nos da estabilidad internacional. Le ganamos a Real Estelí, eliminamos al campeón de Costa Rica, le habíamos ganado al Cobán que venía de ser campeón de Guatemala, al Cartaginés que era campeón de Costa Rica, perdimos con Alajuela en semifinales después de 31 años”, añadió.

El responsable de su salida de Real España

“Ahora, si vos me preguntas algún motivo del porqué no me dejaron terminar el contrato, pero si tengo que acusar a alguien que no me ayudó para quedarme es Javier Delgado, no sé si me sacó él, pero no me ayudó, porque si él hubiese sido claro en sus apreciaciones como gerente deportivo, me tenía que haber quedado porque los números me avalaban”, finalizó.

