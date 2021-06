Randall Azofeifa se despide de Herediano

El veterano centrocampista costarricense, Randall Azofeifa, dio a conocer por medio de una conmovedora carta en sus diferentes plataformas sociales, que ya no continuará siendo parte de Herediano, club en el que estuvo vinculado los últimos seis años y donde logró convertirse en uno de los futbolistas más queridos y pieza fundamental para conseguir títulos.

"En muchas ocasiones las separaciones o rupturas son dolorosas y en este caso no es la excepción. Hoy se cierra uno de los ciclos más espectaculares de mi carrera. De donde salgo siendo un mejor jugador y sobretodo una mejor persona. Sentir y tener el respaldo de toda una afición, es algo que no muchos tienen y yo me siento provilegiado de haberlo tenido. Esta aventura ha llegado a su fin, veremos si en algún momento nos volveremos a encontrar”, redactó el jugador de 36 años.

“En estos seis años y un poco más, afición, administración y jugadores, juntos conseguimos 7 títulos de campeones, pero definitivamente mi mayor logro fue haber conseguido el cariño y respeto de la gran familia y afición herediana, la cual es muy apasionada y a la vez muy exigente. Gracias por recibirme como a uno más, gracias por exigirme el 100% en cada jugada y gracias por respaldarme hasta el último momento”, agregó.

“Si de algo estoy seguro es que ustedes, los aficionados LO DIERON TODO POR MÍ y eso es invaluable. Gracias por permitirme pelear por títulos, dejarme celebrarlos y gracias por darme la oportunidad de disputar el mundial de Rusia 2018. Junto a mis compañeros, hemos tratado de escribir una de las páginas más doradas de la historia del Herediano y es por ello, me siento muy orgullosos”, fueron uno de los párrafos que escribió.

Azofeifa no dejó pistas de que continuará en su carrera futbolística, pero se espera que se de a conocer en los próximos días. El futbolista ha defendido los colores de: Saprissa, Fusión Tibas, Uruguay de Coronado, Herediano (Costa Rica), Gent (Bélgica), Genclerbirligi y Kayseri Erciyesspor (Turquía).