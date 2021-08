Las recomendaciones de Héctor Vargas a Fabián Coito

El entrenador argentino Héctor Vargas fue destituido hace unos meses como técnico de Marathón, movimiento que ha sido llevado a tribunales, pero mientras tanto el sudamericano ha dado declaraciones a Diario Diez, en el que ha aprovechado para dar su punto de vista de la participación de la Selección de Honduras en la Copa de Oro y en los Juegos Olímpicos.

Vargas dio su punto de vista sobre el proceso de Fabián Coito, pero también aprovechó para darle algunas recomendaciones, como la de no marginar a algunos futbolistas, así como no hacer lo mismo que hizo Jorge Luis Pinto que no explotó su potencial, lo que ocasionó que su era no durara tanto tiempo.

“Un Arriaga o un Róchez no sobran en la Selección, el diálogo con el jugador es importante, debe tratar de ver como puede llevarlos como pasó con Quioto, que lo marginaron un tiempo por el temor a la conducta y es cuando debes ser un buen DT y sí cobra más, con mayor razón, manejar la conducta de cada futbolista”, dijo Vargas.

“El tema está en la capacidad de manejar el equipo, porque él (Coito) siempre manejó jovencitos y ellos son más sumisos que el grande a quien hay que saberle como entrar para que rinda mejor, está Mario Martínez porque ese Mario de Marathón fue muy superior al de Real España, yo le hablé y logramos cosas importantes, hay que tener dialogo con ellos”, agregó.

“Podemos quedar en el camino porque los rivales como El Salvador, que me gusta su crecimiento en silencio y ya los otros dos son inalcanzables, con México no pasamos de mitad de cancha y el equipo B de Estados Unidos ya le ganó a México, estamos mal porque Costa Rica con Luis Fernando Suárez es duro”, advirtió el argentino.