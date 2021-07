Héctor Vargas se siente dolido con Marathón

Varias semanas han transcurrido desde que se dio a conocer que el entrenador argentino Héctor Vargas no continuaría en Marathón de Honduras, decisión que en cierta parte sorprendió debido al tiempo que llevaba al mando del equipo y porque logró encontrar un equilibrio, a pesar de que en varios momentos se pasó por problemas económicos.

Vargas rompió el silencio al hablar con la Prensa de Honduras, en donde a pesar de estar en una disputa legal con los verdolagas, rompió el silencio y dio detalles de su sentir, en el cual no dudó en decir que está dolido por cómo se dieron las cosas y porque ya se tuvieron que ir a otras instancias para poder solucionar el asunto contractual.

“Es mucho más humillante que no pagaran nada, me debían cuatro meses y no había cobrado un solo peso de Marathón y toda la gente que me rodeaba sí. Entonces mi pecado fue poner a Marathón en el lugar y pelearme con el club., defendí la camiseta lo más que pude, me peleé con todo el mundo para que se pudiera jugar en Concacaf”, dijo el estratega.

“Lo único que hice fue poner a Marathón en lo más alto que se pudo, lo intentó en este último campeonato, no me alcanzó, no soy mago. Después de todos los logros que se tuvo con el equipo con muchas limitaciones, pusimos máxima voluntad y lo bueno que logré fue que, primero me sacaran, después dijeron que volvería porque no podían pagarme y después me demandaron”, agregó.

“Yo siempre quise aportar al equipo, colaboré con el equipo usando mi tarjeta para pagar algunos gastos de los futbolistas, cuando fuimos a Los Ángeles tengo la evidencia, pero esto fue con buena intención y de ayudar al equipo en todo sentido y colaborar con los futbolistas. He prestado mi camioneta para el trasladado de la utilería, no lo estoy sacando en cara porque también lo hice en Olimpia y Victoria”, finalizó.