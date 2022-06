Keylor Navasa lo largo de toda su carrera ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar a ser lo que es hoy en día. Desde su paso por Costa Rica y dar el salto al fútbol europeo con el Levante con extraordinarias actuaciones que lo llevaron a despegar con el Real Madrid, tuvo que pasar por mucha dedicación y disciplina. Aunque para algunos, no tenía mucho potencial en sus inicios.

El ex futbolista y ex director técnico argentino, Ricardo Caruso Lombardi, cuando dirigía al conjunto de Racing, en una entrevista para Racingmaniacos, se sinceró y expuso que en aquel entonces veía en Keylor un arquero de segunda mano y que por ende tomó la decisión de no ficharlo.

"Pero para ese momento Keylor Navas era un arquero de medio pelo, ni se acercaba a lo que era y atajó en el Real Madrid. Me llamaron para verlo, me mostraron videos. Y la verdad es que lo vi muy chiquitito y no me gustaban los arqueros chiquitos", afirmó Ricardo Caruso Lombardi.

Racing tuvo la oportunidad de fichar a Keylor Navas, quien en ese momento estaba comenzando a destacar en el Deportivo Saprissa. Iniciando su carrera como arquero profesional en uno de los equipos más importantes de Costa Rica y que representaba mucho para él. Sin embargo, para el estratega argentino, Keylor no estaba a la altura.

Al pasar los años, Keylor Navas no solamente demostró estar a la altura, sino que logró entrar en la historia en uno de los mejores clubes del mundo como el Real Madrid y convertirse hoy en uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Hoy, referente del PSG en Francia y además, clasificando a Costa Rica a tres mundiales de forma consecutiva.