Brilló en Herediano, se fue de Costa Rica y ahora Alajuelense lo fue a buscar para reemplazar a Jonathan Moya: “Ya consultaron”

Un delantero que brilló en el fútbol de Costa Rica con Herediano y luego partió al extranjero volvió a sonar con fuerza en el mercado local. Su rendimiento dejó una huella difícil de olvidar y, por eso, la Liga Deportiva Alajuelense puso la mira en él con la intención de reforzar su ataque y encontrar al reemplazo ideal de Jonathan Moya.

Publicidad

Publicidad

ver también “Sin esfuerzo”: Jonathan Moya se fue de Alajuelense y su esposa rompió el silencio con un mensaje contundente

¿El reemplazo de Jonathan Moya en Alajuelense?

El periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que Liga Deportiva Alajuelense sí realizó consultas por el delantero mexicano Chuy Godínez. Sin embargo, la posibilidad de que se concrete su llegada quedó en pausa debido a que el jugador actualmente se encuentra lesionado. “La Liga sí consulto por Chuy Godínez, pero está lesionado”, comentó el comunicador tico.

La noticia confirma el interés de la Liga en reforzar su ataque, aunque la situación física de Godínez representa un obstáculo importante. Por ahora, la dirigencia manuda deberá evaluar si esperan por su recuperación o si buscan alternativas en el mercado que puedan incorporarse de manera inmediata al plantel.

Chuy Godínez – Herediano

El paso de Chuy Godínez por Herediano

Los números de Chuy Godínez con el Herediano desde 2022 a 2024 reflejan su mejor etapa como futbolista, logrando consolidarse en el ataque del equipo florense. En total disputó 53 partidos, donde firmó 22 goles y 4 asistencias, cifras que lo colocaron como una de las principales referencias ofensivas del club durante su paso por el balompié costarricense.

Publicidad

Publicidad

Más allá de sus goles, Godínez también aportó experiencia y presencia en el área, convirtiéndose en un delantero difícil de marcar para las defensas rivales. Su rendimiento en el Herediano no solo le permitió destacar a nivel local, sino también proyectarse como una opción interesante en el mercado regional.