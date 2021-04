Diego Álvarez: se retiró por un año y ahora es figura en Comunicaciones B

El fútbol de Guatemala da historias increíbles y que demuestran que uno no tiene que bajar nunca los brazos. Un claro ejemplo es lo que le sucedió a Diego Álvarez, actual futbolista de Comunicaciones B. El centrocampista de 26 años se formó desde los 14 en el club Crema, pero terminó debutando en el Deportivo Guastatoya y luego regresó.

Su vuelta no fue la esperada, fue cortado de la plantilla, las ofertas de otros equipos del interior no lo convencieron y terminó tomando la decisión de retirarse del fútbol en el 2018. Así estuvo durante un tiempo hasta que se cruzó con Eduardo Oliva, cuerpo técnico de la filial crema, en una feria y lo invitó a entrenarse con el resto del plantel.

“Fue una forma bien fortuita, nos encontramos en una mesa de bingo. Dios nos puso en ese lugar. Los primeros dos torneos no fueron buenos, pero el actual ya. Nos empezaron a acompañar los resultados, llegaron compañeros a aportar. Me siento en el mejor momento, he tenido la fortuna de jugar casi todos los partidos de titular y jugar muchos minutos”, realtó Diego Álvarez en una entrevista con ESPN Digital.

Al igual que centrocampista, Comunicaciones B tocó fondo con el mal campeonato que hizo en el Apertura 2020. Ahora están viviendo un gran momento siendo líder del Grupo C y con la clasificación a cuartos de final en el bolsillo. Álvarez es importante en este resurgimiento que tuvo el club.

“Tocamos fondo el campeonato pasado, pero en este torneo mejoramos mucho. Creo que la gente que llegó aporta mucho en lo deportivo y más en lo humano y eso nos tiene donde estamos”, finalizó Diego sobre la actualidad llena de triunfos en la que está pasando en este momento la institución Crema.