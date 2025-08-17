Es tendencia:
“Es su problema”: Olger Escobar recibe una dura advertencia del DT de Montréal que sorprende a Guatemala

El legionario guatemalteco está teniendo un gran momento, pero su técnico dejó palabras contundentes sobre él.

javier pineda

Por Javier Pineda

"Es su problema": Olger Escobar recibe una dura advertencia del DT de Montréal que sorprende a Guatemala

Olger Escobar está siendo la gran joven promesa del futbol de Guatemala, en especial luego que brillara en la Copa Oro 2025 en la que fue una de las estrellas para estar en las semifinales y esto se vio acompañado de poder consolidarse en CF Montreal con el que finalmente debutó.

¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena da golpe de autoridad con la convocatoria de la Selección de Guatemala

¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena da golpe de autoridad con la convocatoria de la Selección de Guatemala

Tras la Copa Oro, Escobar logró pasar de ser un elemento del filial, para ser tomado en cuenta en el primer equipo, con el que ya disputó partidos, es uno de los suplentes habituales y también ya se estrenó con anotación.

Aunque el que no se deja impresionar fácilmente es el entrenador italiano Marco Donadel, quien está al mando de Montreal y fue consultado sobre la actualidad del guatemalteco, contestando de manera contundente que para él sigue siendo un elemento más y que con su juventud hay que respetar su proceso.

Entrenador de Montreal advierte a Olger Escobar


Tiene un talento increíble, sobre todo con la zurda. Necesitó tiempo para estar físicamente listo y tener la mentalidad defensiva adecuada. Va como se esperaba, quizás incluso un poco más rápido, pero hay que respetar el proceso“, comenzó diciendo.

“Es normal tener gente de su país que lo apoya, que quiere ser como él. Tiene buena energía y está mejorando rápidamente, agregó diciendo el entrenador del club canadiense sobre el guatemalteco.

¡Panamá y El Salvador toman nota! Luis Fernando Tena y Guatemala suman una nueva preocupación para la Eliminatoria Mundialista

¡Panamá y El Salvador toman nota! Luis Fernando Tena y Guatemala suman una nueva preocupación para la Eliminatoria Mundialista

Pero, en cuanto das el salto al primer equipo, te trato como a un profesional. Ya no te trato como a un sub-17. Si quieren ser estrellas o comportarse como tal, es su problema, no el mío, concluyó de manera contundente.

