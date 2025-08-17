¡Bombazo en El Salvador! El Bolillo Gómez comienza a reunirse con los legionarios que juegan en Estados Unidos

La Selección Nacional de El Salvador sigue ampliando su radar en busca de talento para reforzar la azul y blanco. El cuerpo técnico, encabezado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez y su asistente Héctor “El Panzer” Carvajal, viajó a El Paso, Texas, para observar de cerca a futbolistas salvadoreños que militan en la USL Championship.

ver también “Hubo acercamientos”: la joya de Guatemala olvidada por Luis Fernando Tena que Bolillo Gómez buscaría robarse para El Salvador

En el duelo entre El Paso Locomotive y Monterey Bay, los ojos del seleccionador estuvieron puestos en Eric Calvillo y Amando Moreno, quienes disputaron los 90 minutos del compromiso. Sin embargo, la gran figura del encuentro fue Christian Sorto, delantero salvadoreño que brilló con un doblete para el equipo texano en el empate 2-2.

Esta visita marca la primera visoria de Gómez en Estados Unidos, después de haber estado semanas atrás en Costa Rica, donde observó en acción a Christian Martínez con el San Carlos. El mensaje es claro: el técnico colombiano busca ampliar la base de jugadores elegibles y dar seguimiento a los que ya han tenido participación con la Selecta.

Publicidad

Publicidad

¿El Bolillo se reunirá con Eriq Zavaleta y Alex Roldán?

La Federación Salvadoreña de Fútbol, por su parte, también mantiene contacto con otros futbolistas que podrían aportar experiencia. Nombres como Eriq Zavaleta, del LA Galaxy, y Pablo Punyed, quien milita en el Vikingur de Islandia, están en la lista de seguimiento para conocer su disponibilidad de seguir vinculados al proyecto nacional.

No obstante, el presidente de la FESFUT, Rolando González, confirmó que Alex Roldán, actual capitán del Seattle Sounders, ha rechazado volver a vestir la camiseta de El Salvador. Su decisión supone un golpe para la selección, que pierde a uno de los líderes más representativos de los últimos procesos eliminatorios.

Publicidad

ver también “Definitivamente ayudaría”: Nathan Ordaz no se guarda nada y advierte al Bolillo sobre el regreso de un legionario de El Salvador

Por ahora, el “Bolillo” Gómez mantiene su gira activa y no se descarta una reunión con Zavaleta en las próximas semanas. El caso de Roldán, en cambio, parece cerrado. Entre ilusiones y negativas, la Selecta continúa su búsqueda por fortalecer su plantel de cara a los compromisos internacionales que se aproximan.