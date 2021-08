La emocionante reacción de Kenneth Vargas al enterarse de su convocatoria con Costa Rica [VIDEO]

Una de las granes sorpresas en la lista de Luis Fernando Suárez para las Eliminatorias Concacaf fue la inclusión de Kenneth Vargas. El delantero de 19 años tendrá su primera oportunidad con la selección de Costa Rica y será nada menos que en el comienzo del octogonal para clasificar a Qatar 2022.

Gracias a este mundo de las redes sociales pudimos conocer la reacción del jugador de Municipal Grecia en el momento que se enteró. Dos colegas del conjunto griego lo filmaron mientras el jugador no podía creer lo que estaba pasando. En su cara se veía la felicidad de ser llamado para la Sele.

“Yo venía en el carro con dos compañeros de equipo, no me habían dicho nada de la convocatoria y por dicha se dio, hasta pálido me puse, no sabía cómo reaccionar y hay un video muy gracioso de ese bonito momento, lo subí a mis redes sociales. Mi compañero José Garro lo grabó justo cuando dijeron mi nombre”, contó en una entrevista con ESPN.

+ La reacción de Vargas

Será una oportunidad increíble para un jugador que todavía no alcanzó los 20 partidos con su equipo, pero ya demostró que tiene nivel para cosas importantes. En total, Kenneth disputó 18 encuentro y anotó 4 goles. Nunca vistió la camiseta de la selección, ni si quiera en divisiones juveniles.