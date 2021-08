Keylor Navas: "Nunca le he dado la espalda a Costa Rica"

La nueva ausencia de Keylor Navas en la Copa Oro 2021 desató una gran ola de críticas hacía el guardameta. El motivo de su baja fue una supuesta lesión en el hombro, pero a los pocos días de comenzado el torneo se lo vio realizar ejercicios en la pretemporada del PSG sin ningún problemas y entrenando con el resto de los compañeros.

Se creyó que tampoco estaría para las fechas de las Eliminatorias Concacaf porque se enfocaría en la pelea del puesto contra Gianliugi Donnarumma, pero Luis Fernando Suárez lo agregó a la lista de convocados. Para mostrar su compromiso, el tico habló con la prensa y afirmó que está enfocado en la Sele.

“Para mí la selección es una prioridad, lo que pasa es que muchas veces yo no puedo hacer magia, si tengo una lesión no puedo estar ahí, cuando no he estado al 100% es parte de uno como futbolista ser honesto y si no estoy al 100% va a haber un jugador que va a estarlo que se merece más ese lugar que yo”, declaró en su entrevista con Yashin Quesada.

La lista de citados para los dos partidos por el octogonal de las Eliminatorias Concacaf. (Fedefúbol)

Luego se refirió a las críticas: “Hay aficionados y periodistas que por más que yo les explique muchas cosas no la van a entender, mucha gente opina de lo que puede ver desde afuera. No puedo quedarle bien a todo el mundo, hay mucha gente que me apoya y que cree en mí, voy a la selección por ellos".

Para finalizar, Navas resaltó su amor por la Sele: “El que me diga a mí que el orgullo de Costa Rica no lo he defendido se equivoca, no solo en la selección, sino en las ligas que yo he jugado y contra los que he jugado siempre ha habido un costarricense contando la historia de mi país, mostrando mi país, que Costa Rica se conozca a nivel mundial y que hay jugadores con talento para que los busquen. Nunca le he dado la espalda a mi país”.