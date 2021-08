Keylor Navas y Luis Fernando Suárez tendrán una llamada definitiva con relación a La Tricolor

Luis Fernando Suárez desea poder contar con Keylor Navas en la portería de la Selección de Costa Rica para lo que será el comienzo del Octogonal final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que el tico no participó en la pasada Copa Oro en donde La Tricolor no tuvo un buen desempeño y el arquero del PSG recibió muchas críticas al no asistir a la Selección Nacional. Sin embargo, el entrenador Suárez aseguró que el costarricense tiene ganas de vestir los colores de la selección para estas Eliminatorias pero que de todas maneras habrá una conversación final para decidir todo.

Actualmente Keylor Navas se encuentra en plena temporada con el PSG en donde no tendrá un año sencillo ya que con la llegada de Gianluigi Donnarumma, campeón de la Eurocopa con la Selección de Italia, no tendrá un lugar asegurado en la titularidad bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. Es por ello que cualquier error o lesión, podría significar ver a Keylor desde el banco de lo suplentes con el conjunto parisino.

¿Keylor Navas regresa a La Tricolor?

"Con Keylor Navas hablé antes de que viajara a Francia, me habló que estaba claro de la situación de la Eliminatoria y que si estaba bien en lo físico, quería estar en la selección de Costa Rica”, expresó Luis Fernando Suárez para ESPN. Hoy la Selección de Costa Rica no tiene en sus filas a un jugador con la trayectoria y experiencia de Keylor Navas.

“Cuando regrese al país esta semana haré un contacto con él antes de la llamada definitiva, que creo que será el viernes y lógicamente espero contar con él. Tiene ganas de estar nuevamente con el país, según lo que me dijo”, luego de que sostengan esta llamada se definirá cuál será la decisión final de Keylor Navas, actual portero del PSG.

Recordemos que la Selección Nacional de Costa Rica comenzará el camino de estas Eliminatorias en el Octogonal Final rumbo a Qatar 2022 el próximo 02 de septiembre ante la Selección de Pananá, y posteriormente lo hará ante la Selección de México. Luego de estos dos compromisos tendrá que verse ante la Selección de Jamaica el 08 del mismo mes de septiembre en el Estadio Nacional.