Navas no teme competir con Donnarumma

El Paris Saint Germain sin duda fue el equipo que más se movió en el mercado de transferencias y lo hizo con grandes figuras, una de ellas el portero italiano Gianluigi Donnarumma quien llega para competir por un puesto de titular, con nada más y nada menos Keylor Navas, quien ha sido una de las figuras de los franceses en las últimas temporadas.

Navas charló para Radio Columbia de su país y sin duda uno de los temas de conversación es la llegada de Donnarumma, en el que se mostró tranquilo y sin temor, asegurando que para él no es ningún problema luchar por la titularidad, rompiendo así el silencio que había guardado desde la llegada del Campeón de Europa con Italia.

“La gente cree que nunca he tenido competencia, siempre será así, es el futbol, habrá otro portero que también quiere jugar. Yo lo único que pido es que me dejen competir, estoy muy tranquilo, me siento bien, con fuerza, trabajando fuerte, disfrutando cada día. En un equipo todos quieren jugar y yo no soy la excepción”, dijo el tico.

“Yo quiero jugar todos los partidos y por eso voy a luchar, nunca me han regalado nada y tampoco quiero eso, lo quiero repito es competir. Siempre me ha servido trabajar, tener esfuerzo, lealtad, humildad y lo seguiré haciendo. Solo quiero competir, eso siempre sacará el 100% de nosotros, y las condiciones van a salir a relucir porque todos tenemos un don”, agregó.

Navas ha sido titular en los primeros partidos del Paris Saint Germain en la Ligue 1 temporada 2021-2022, hasta el fin de semana coincidió en la convocatoria con Donnarumma, quien esperó su turno en el banquillo y ahora está a la espera si se repite esta situación el fin de semana.