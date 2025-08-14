Bombazo: Municipal perdería a una de sus máximas figuras por una “oferta difícil de rechazar” lejos de Guatemala

Municipal recibió un fuerte golpe, justo cuando comenzaba a acomodarse. Una de sus máximas figuras recibió una “oferta difícil de rechazar” que lo coloca muy lejos de Guatemala. Nadie vio venir este inesperado llamado con todo en juego.

Los Rojos recuperaron posiciones. Están en pelea por la Copa Centroamericana, así como también por la Liga Nacional. Desde que comenzó la segunda parte del año, no conocen la derrota. Llevan cuatro empates y tres victorias en siete juegos.

ver también “Fuera Acevedo”: Municipal recibe la sentencia más fuerte qué podría marcar su camino en la Copa Centroamericana y Apertura 2025

Parte de eso es gracias al aporte de José Carlos Martínez, una de las figuras que parece próxima a emigrar del equipo. Con dos goles y una asistencia en los seis cruces del semestre, llamó la atención. El periodista Juan Carlos Gálvez transmitió la información a través de su cuenta oficial de X. El posible destino es sorpresivo.

Publicidad

Publicidad

“Gracias a Pasión Roja por la información. Ya le mandaron boleto y contrato al Flaco Martínez desde Vietnam. El jugador no tiene muchas ganas de irse, aunque la oferta está difícil de rechazar“, difundió el periodista en sus redes sociales.

Municipal sufre: quieren al Flaco Martínez en Vietnam y se lo llevarían urgente

Municipal viene de ganar un partido electrizante ante Real España en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Fue 2-1, por la tercera fecha de la Copa Centroamericana y con el “Flaco” Martínez como figura. Otra vez, demostró de qué está hecho.

Publicidad

ver también Ante los ojos de la Concacaf: Municipal recibe un castigo que nadie vio venir en Guatemala

Muchos rumores fuertes ponen al centrodelantero, autor del segundo gol, de la noche, rumbo a Vietnam. Se dice que le enviaron el boleto y también su contrato por el doble de dinero de lo que gana con Los Rojos. Todavía no está decidido.

Publicidad

Si bien la oferta parece difícil de rechazar, Martínez no estaría del todo convencido y es un tema que deberá tratar con su esposa. No le sobra tiempo para hacerlo, pero va a poder determinarlo prontamente. Puede que todo esté pronto a oficializarse.

Publicidad

Según el medio vietnamita Le Thien, el atacante llegó a un arreglo para unirse al Becamex Ho Chi Minh City, y su contratación está próxima a ser anunciada de forma pública. El flamante refuerzo viajaría de inmediato para el país asiático.

Publicidad