Gianliugi Donnarumma sobre Keylor Navas: "He venido a jugar, no me asusta la competencia"

Si hay una pelea que no da tregua es la que hay entre Keylor Navas y Gianliugi Donnarumma por la portería del PSG. Desde que se confirmó el arribo del guardameta italiano, la polémica se adueño del puesto y los periodistas enfocaron la mayoría de sus preguntas a saber quien será el titular.

Mauricio Pochettino se ha mostrado cansado de tener que referirse a ese tema en todas las conferencias de prensa y advirtió que nadie tiene el lugar ganado. Lo que faltaba eran las declaraciones de algunos de los dos protagonistas y, después de mucho tiempo, el ex-Milan rompió el silencio.

''He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar", declaró Gianliugi Donnaruma en la entrevista que dio al Canal + y se mostró seguro de que podrá quedarse con el puesto.

Además, el italiano buscó desmentir que haya problemas con Keylor y destacó que solo es disputa deportiva: ''La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho''.

Por el momento, el costarricense le está ganando la pulseada a su competir pero sabe que la prensa no está a su favor. Donnarumma está llamado a ser el nuevo mejor portero del mundo y la situación es muy similar a la que sufrió con Thibaut Courtois en el Real Madrid. Veremos cuánto tiempo más dura el tico en el PSG.