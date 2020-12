El recambio de Keylor Navas ya firmó con el PSG

La primera temporada de Keylor Navas con el PSG no estuvo nada mal. Una vez más conquistando el torneo local y además ayudando al club a llegar a su primera final de UEFA Champions League en toda su historia. Aunque el resultado no fue el esperado, fueron registros que el conjunto parisino antes no había conseguido, y las actuaciones del guardameta costarricense fueron determinantes para haber llegado a estas instancias.

A pesar de esto, el futuro de Keylor Navas en el PSG no ha estado demasiado claro en los últimos meses. De hecho, muchos medios comenzaron con los rumores de que el tico tendría ofertas desde los Estados Unidos en la MLS y otros clubes.

Y no por un tema de rendimiento, claro está, sino que el costarricense ya está próximo a cumplir 34 años de edad. Si bien es cierto todavía le quedan muchos años para jugar en el más alto nivel, el club francés contrató a una promesa que tiene cualidades para ser un gran sustituto y para varios años en las arquería del PSG.

Su nombre es Denis Franchi y este lunes firmó su primer contrato como profesional con el primer equipo del conjunto parisino. A sus 18 años de edad viene de jugar en la Youth League. Franchi nació en Pordenone, al norte de Italia, en 2002. Militó en el Prata Falchi. Fue cedido a las inferiores del Udinese y ahora llegó a PSG.

Dicho contrato de Denis Franchi, con el PSG será por tres temporadas, hasta 2023. Esto no quiere decir que Keylor Navas vaya a ser suplente, sería un despropósito. Pero está claro que el club francés está pensando en futuro para que un arquero joven cumpla la función de gran manera para los próximos años en el equipo.