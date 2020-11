Mágico González es alabado en la India por su paso en el Cádiz

Jorge Mágico González es recordado como uno de los grandes futbolistas que ha desarrollado El Salvador jugando con la camiseta del Cádiz de España, por ende fue considerado por la IFFHS como el mejor en la historia de su país y uno de los mejores jugadores centroamericanos del siglo XX. Sin embargo, su talento sigue traspasando fronteras y ha llegado hasta la India.

Esto fue gracias a periodista indio Shilarze Saha Roy escribió en The Times of India el siguiente artículo: El futbolista ‘Mágico’ González encajaba perfectamente en Cádiz, el club y la ciudad". Recordemos que The Times of India es uno de los periódicos más reconocidos en Asia. Algunas fuentes indican que nació entre 1837 y 1838 bajo el nombre de Bombay Times and Journal of Commerce, pero en 1861 tendría el nombre “The Times of India“.

Algo curioso, el salvadoreño era un jugador de YouTube, ya lo buscaban en internet, mucho antes de que existiera la plataforma de YouTube. Gracias a un gol en solitario desde su propia mitad del Cádiz contra el Barcelona en el Camp Nou en 1984, un partido en el que también hizo famoso al entonces estrella blaugrana Diego Armando Maradona.

Mágico González sigue siendo recordado como un verdader ídolo en Centroamérica. Además, durante su etapa en el equipo, el Cádiz descendió dos veces, pero también ascendió dos veces para darle alegrías a la afición. Y por si fuera poco, consiguió el 12º puesto en La Liga en 1988 y alcanzó las semifinales de la Copa del Rey en 1990 por única vez en la historia del club español.