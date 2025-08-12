Jafet Soto le pegó al Machillo Ramírez, se metió con Mariano Torres y amenazó a Fedefut antes del debut de Hernán Medford: “Voy a demandar”

Jafet Soto expresó su sorpresa e inconformidad tras conocer las sanciones que le serían impuestas por supuestos gestos hacia la afición luego del triunfo en el Estadio Morera Soto de Alajuelense. El técnico no solo cuestionó el motivo de la sanción, sino que también mostró su molestia por el hecho de que el informe arbitral se filtrara antes de tiempo, situación que considera poco profesional.

Para Soto, este episodio forma parte de lo que él percibe como una persecución personal, especialmente por lo que ha vivido en sus visitas a Alajuela. En declaraciones a Teletica Radio, fue contundente al criticar el ambiente y las circunstancias que, según él, suelen rodear sus partidos en esa ciudad.

Jafet Soto explotó contra todos desde Herediano

Soto comparó las visitas a Alajuela con “ir a misa”, señalando que los equipos visitantes deben comportarse con excesiva cautela. Criticó lo que considera un fanatismo desmedido, afirmando que, al ganar, pareciera que los rivales deben disculparse con frases como “perdón por ganarte” o “te gané, me disculpo”, aseguró.

“En Alajuelense es como ir a misa, entonces, que tenemos que comportarnos. Es impresionante el dolor de la Liga. Nos tenemos que cohibir a la hora de ganar un partido, tenemos que ir y decirles: “Disculpá por ganarte”, “te gané, me disculpo”, es demasiado el fanatismo esta situación”, puntualizó.

Jafet Soto anunció que tomará acciones legales contra los comisarios del partido, cuestionando la imparcialidad en las decisiones disciplinarias. El técnico comparó su caso con el de Jonathan Moya, a quien, según él, no se le sancionó por gestos hacia su propia afición, mientras que a él sí lo señalan

“Voy a demandar a los dos comisarios, pues no sé quién lo puso. Ya es suficiente, lo que es bueno para uno no es para mí. Jonathan Moya no les dijo que se callara a su propia afición, y no pasa nada, ahí sí lo justifican. La perfecta excusa para justificar una derrota es Jafet Soto, es simple“, comentó Soto.

En respuesta al informe del comisario, Jafet Soto señaló que ha visto a Mariano Torres realizar el gesto del “40” y que en ese caso no hubo consecuencias. Con esta comparación, el técnico buscó evidenciar lo que considera un trato desigual en la aplicación de sanciones dentro del fútbol costarricense.

Decisión final en manos del Comité de Competición

Será este martes cuando el Comité de Competición defina las sanciones tras el polémico duelo entre Alajuelense y Herediano. La expectativa está puesta en cómo se resolverá el caso de Jafet Soto, quien celebró efusivamente después del partido y ahora espera conocer si su festejo tendrá consecuencias disciplinarias.