Confirmado: Concacaf le da la peor noticia a Jafet Soto a días del partido clave de Herediano por Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano vive días de máxima tensión. Con un calendario apretado y la obligación de responder en la Copa Centroamericana 2025, cualquier detalle externo que afecte el ánimo o el prestigio del equipo pesa el doble.

A pocos días de un duelo determinante ante Sporting San Miguelito de Panamá en el torneo regional, la Concacaf publicó la más reciente actualización de su ranking de clubes, una medición que refleja el momento futbolístico y competitivo de cada institución.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Herediano?

La noticia no cayó nada bien en la casa rojiamarilla, especialmente por lo que significa a nivel de imagen y motivación. Después de varias semanas en la cima de la clasificación centroamericana, el “Team” perdió su lugar privilegiado.

Publicidad

Publicidad

La peor noticia para el presidente y gerente deportivo, Jafet Soto, es que Herediano dejó de ser el número uno de Centroamérica. La derrota ante Diriangén por la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025 le costó caro: cayó al segundo puesto, superado por Olimpia de Honduras. Detrás se mantienen Alajuelense y Saprissa.

El ranking de Concacaf actualizado.

Publicidad

En el ranking general de toda la Concacaf, el bajón fue todavía más drástico: Herediano descendió hasta el puesto 41, un dato que contrasta con la imagen de equipo dominante que había logrado proyectar en las últimas temporadas. Este retroceso no solo duele por orgullo, sino que también puede influir en la percepción de rivales y aficionados.

Publicidad

ver también Jafet Soto le pegó al Machillo Ramírez, se metió con Mariano Torres y amenazó a Fedefut antes del debut de Hernán Medford: “Voy a demandar”

Con este panorama, el equipo florense deberá afrontar su próximo compromiso en la Copa Centroamericana con la presión de recuperar terreno y demostrar que sigue siendo un referente en la región. La misión será clara: dejar atrás el mal trago estadístico y responder en el campo con resultados que devuelvan al “Team” su lugar de privilegio.