Inter vs Salernitana: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 10 de la Serie A

Continúa una fecha más de la Serie A, con otro emocionante encuentro. Por un lado, un Inter que necesita comenzar a acercarse a los primeros puestos de la tabla (y al liderato del Napoli) recibe a una Salernitana que, pese a estar en mitad de tabla, apenas ha sumado 5 puntos de los últimos 25 en disputa.

¿Podrán los nerazzurri mantener la regularidad en su liga local?

Inter vs Salernitana: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El encuentro entre Inter y Salernitana se realizará en el Giuseppe Meazza este domingo 16 de octubre a las 4:30 am hora de Centroamérica (5:30 am hora de Panamá) y los madrugadores no se perderán ningún detalle, gracias a la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO que realizarán los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ El Salvador : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Guatemala : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Honduras : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Nicaragua : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Panamá : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Estados Unidos: Paramount+

Inter vs Salernitana: ¿cómo llegan los nerazzurri?

Pese a contar con buenos números en Champions League (su doble enfrentamiento contra Barcelona lo deja con un pie y medio en los octavos de final), el conjunto nerazzurri no está avanzando del todo bien en su liga. Ubicado en séptima posición, apenas ha sumado 2 victorias de las últimas 5, por lo que necesita revertir esta dinámica lo más pronto posible.

Inter vs Salernitana: ¿cómo llegan los granata?

Aunque la Salernitana tiene el descenso a 5 puntos y la temporada apenas comienza, el sumar 5 puntos de los últimos 25 es un aviso importante para un equipo que sólo ha logrado 2 victorias en 9 fechas. Si no quiere complicarse su estadía en la Serie A, el conjunto granata deberá comenzar a cosechar triunfos.

Inter vs Salernitana: último partido entre ambos

Ambos equipos no se han cruzado en muchas oportunidades. En 6 partidos, el Inter ha vencido en 4 ocasiones, mientras que la Salernitana tan sólo en 2 de ellos. En su último enfrentamientos, los nerazzurri golearon a los granata por 5-0, gracias al hat-trick de Lautaro (22', 40' y 56') y el doblete de Dzeko (64' y 69').