Panamá ya lo sabe: Thomas Christiansen anuncia la noticia más esperada para enfrentar a Guatemala rumbo al Mundial 2026

Panamá entera conoció la confirmación que más esperaba, a días de encarar la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las expectativas de todos y cada uno de los aficionados están al 100%. Todos quieren cumplir el gran sueño.

La Selección Nacional deberá superar esta última porción del gran desafío, en la que comparte ilusiones con Guatemala, Surinam y El Salvador. Se jugará esta en tres ventanas de dos partidos cada una. El gran objetivo es la clasificación directa.

Para lograrlo, deberán quedar primeros en el Grupo A de Concacaf. En el caso de que califiquen como escoltas, les quedará la opción del repechaje intercontinental de la FIFA. No son pocos quienes los ubican en el lugar de mayores candidatos.

Thomas Christiansen ya dio la noticia que todos esperaban para estos dos juegos que se le avecinan. La lista de convocados fue complicada de armar para este DT, pero tuvo la felicidad de saber que muchos de sus futbolistas están en gran nivel.

Panamá se ilusiona ante la confirmación de Thomas Christiansen: convocados para estas Eliminatorias

Según confirmaron fuentes oficiales, Thomas Christiansen hablará durante una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados. La misma se dará el jueves 28 de agosto para presentar a los jugadores que jugarán en septiembre.

Christiansen tiene todo finiquitado, aunque no trascendieron ni siquiera detalles de la convocatoria. Todos los futbolistas citados se sumarán a los entrenamientos y estarán a disposición para jugar con los próximos rivales, Surinam y Guatemala.

Thomas Christiansen comunicará los convocados de Panamá para los próximos partidos de Eliminatorias.

La Canalera abrirá el recorrido con su visita a los surinameses del 4 de septiembre y hará las veces de local contra La Bicolor para el 8 del mismo mes. Ninguno de los nombres está asegurado, por lo que no se descartan sorpresas en el llamado.