Ya estremece a todos en Portugal: el golazo de Luis Suazo con SC Braga que ilusiona a Honduras

Luis Suazo comienza a mostrar toda su calidad en su nuevo equipo.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Suazo comienza a destacar en Portugal
Luis Gabriel Suazo es sin duda la gran joya del fútbol hondureño de cara al futuro más cercano.

El hijo de la leyenda, David Suazo, está haciendo su propio camino en Europa y ya comienza a brillar en su nueva etapa en Portugal.

Y es que Luis Gabriel sorprendió a todos cuando dejó las filas de las inferiores de la Juventus de Italia para unirse al SC Braga.

El primer gran golazo de Luis Suazo en Braga de Portugal

El explosivo atacante fue noticia este fin de semana tras anotar su primer gol con la camiseta de los Braguistas.

En la categoría sub19 el catracho se está consolidando y su crecimiento comienza a ser notorio.

Suazo fue titular en el encuentro ante FC Vizela y fue pieza fundamental para que su equipo se alzara con la victoria.

Luis Gabriel anotó el segundo gol de su equipo como local tras una estupenda jugada individual.

El catracho exhibió toda su capacidad de gambetear en velocidad y definió de gran manera para poner el 2-0.

Para Honduras es importante que Luis Gabriel Suazo siga creciendo de cara al futuro pero, sobre todo, porque es la gran figura de la Honduras Sub17 que se celebrará en Qatar en el mes de diciembre.

